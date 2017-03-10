المكراد: تعاملنا في 2016 مع أكثر من 13 ألف بلاغ باحترافية وانتهينا من الربط مع هيئة المعاقين

الشطي: المهرجان يهدف إلى عدة أمور منها التعريف بجهود رجال الإطفاء وتضحياتهم

العقيد الأمير: قطاعات الإطفاء وبسواعد رجالها أثبتت جدارتها على الصعيدين المحلي والخارجي



أمير زكي

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن إدراج مشروع أكاديمية الإطفاء في الخطة الإنمائية كمشروع قائم يستوعب أعدادا كبيرة من أبنائنا لكي يتم تدريبهم وانضمامهم في الإدارة، حيث انه سيكون حيز التنفيذ العام المقبل.



وأعرب العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مهرجان يوم رجل الإطفاء الخامس عشر بحضور مدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وقيادات من الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية عن أمله في أن يكون معرض الصور لمهرجان رجل الإطفاء الخامس عشر يعبر عما يقوم به رجال الإدارة العامة للإطفاء وباقي الأجهزة المعنية سواء عسكرية أو مدنية من جهود كبيرة للتعامل مع الحوادث والحرائق المختلفة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مثمنا في الوقت ذاته الجهات الراعية لمهرجان يوم رجل الإطفاء الخامس عشر.



وكشف العبدالله عن حجم العمل في الإدارة العامة للإطفاء، مبينا ان الإحصائيات تشير إلى تعامل الإطفاء مع أكثر من 36 بلاغا يوميا خلال عام 2016.



وأوضح العبدالله ما سبق ذكره يضاف إلى التطوير الإداري والتميز مستمر وإصدار الرخص للمشاريع الاستثمارية والتجارية خلال 24 ساعة تم اختصارها.



وبين العبدالله ان هناك تنسيقا بين الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة لشؤون الإعاقة بتزويدها بأسماء المعاقين وعناوينهم وأماكن تواجد المعاق في المنزل ونوع الإعاقة بهدف ربطه بغرفة عمليات الإطفاء لتوجيه مركز الإطفاء في حالة وقوع حريق بداخل بيت يوجد به معاق على وجه السرعة.



بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ان مركز العمليات تلقى العام الماضي 13 ألف و206 بلاغات وتعاملت معها بكل احترافية وكفاءة انطلاقا من ثمرة تطور العنصر البشري وتطوير الآليات وما زالت عملية التطوير مستمرة، مؤكدا ان الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء سخرت كل الإمكانات لتنجح الإدارة وتواكب التقدم والتميز، لاسيما ان مهمتنا هي الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وأوضح المكراد ان الاحتفال بيوم رجل الإطفاء الخامس عشر يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للدفاع المدني، مؤكدا ان الإدارة العامة للإطفاء آثرت على نفسها أن يكون الاحتفال يشمل جميع من يعمل في الإطفاء بالكويت ولا يقتصر على العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، لافتا الى ان ذلك ترسخا في مشاركة إطفاء الحرس الوطني والجيش الكويتي وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية وإطفاء البترول من خلال بوثات عرضوا فيها أعمالهم وإنجازاتهم وقدموا هدايا لكل من حضر للجمهور، بالإضافة إلى الشركات الحكومية والخاصة.



وبين ان شعار المنظمة العالمية للحماية المدنية كان يدا بيد من أجل تفادي الكوارث بأنواعها، مثمنا مشاركة هذه الجهات الحكومية والخاصة في الاحتفال بيوم رجل الإطفاء.



ولفت الفريق المكراد الى انتهاء التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة، حيث جرى تزويدنا وانتشار قاعدة بيانات بأسماء المعاقين وعناوينهم وأماكن تواجد المعاق في المنزل ونوع الإعاقة بهدف ربطه بغرفة عمليات الإطفاء لتوجيه مركز الإطفاء في حالة وقوع حريق بداخل بيت يوجد به معاق على وجه السرعة.



من جهته، قال رئيس لجنة الاحتفالات بالإدارة العامة للإطفاء العميد محمد الشطي ان المهرجان يهدف إلى عدة أمور منها التعريف بجهود رجال الإطفاء وتضحياتهم والتعريف بمعدات وأجهزة ومركبات رجل الإطفاء، إضافة إلى توعية المجتمع والجمهور بمخاطر الحريق وطرق الوقاية منه، مبينا أن المهرجان يقام على مدى ثلاثة أيام وعلى فترات صباحية ومسائية وستكون به معارض متنوعة لقطاعات الإطفاء ومعارض لأجهزة الإطفاء والإنقاذ في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفعاليات خاصة بالطفل تهدف إلى التوعية والترفيه ومعرض لآليات ومركبات الإطفاء المتنوعة، كما سيتم عرض آليات حديثة للغاية تمت الاستعانة بها مؤخرا مثل السلالم ذات الارتفاعات العالية وأجهزة الأمن والسلامة كالطفايات وكاشفات الدخان ومشاركة الطائرات الشراعية وغيرها من المعدات ومسابقات توعوية وجوائز على المسرح الروماني الهدف من ورائها إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين لتوعيتهم على كيفية التعامل مع الحريق بشكل أولي.



وشكر الشطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على رعايته للمهرجان وكذلك الجهات الراعية للمهرجان أولها الراعي البلاتيني متمثلة بمؤسسة البترول الكويتية والراعي الذهبي متمثلة بشركة ايكويت للبتروكيماويات وشركة المشروعات السياحية والبنك الدولي والراعي الفضي متمثلة بشركة بحرة التجارية ومدرسة دسمان ثنائية اللغة ومجموعة مواهب، بالإضافة إلى الراعي الإعلامي وهم «القبس» و«الأنباء» و«النهار».



من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير إن قطاعات الإدارة العامة للإطفاء وبسواعد رجالها أثبتت جدارتها على الصعيدين المحلي والخارجي سواء كانت من خلال المشاركات في المؤتمرات والمعارض أو البطولات، مشيرا إلى أن المهرجان يعد فرصة لجميع منتسبي الإدارة العامة للإطفاء للتذكير بما يقدمونه رجال الإطفاء من تضحيات لحماية الأرواح والممتلكات ويعد فرصة للتعريف بما يقوم به هؤلاء الرجال في العمل من جهد وتضحية خلال تعاملهم مع الحوادث المختلفة سواء كانت متعلقة بالحريق أو الإنقاذ أو المساعدات الإنسانية.



ودعا الأمير جميع المواطنين والمقيمين إلى مشاركة إخوانهم رجال الإطفاء في يوم رجل الإطفاء الخامس عشر في سوق شرق والذي سيقدم عروضا تبرز طبيعة عمله وما يمتلكه من أجهزة ومعدات حديثة تجعله يؤدي مهام عمله بكفاءة واقتدار إلى جانب مراكز الإطفاء والتي ستقدم أيضا عروضا في المهارات والقدرات، متمنيا ان تلقى هذه العروض استحسانا من قبل المتابعين لها من المواطنين والمقيمين.

من مهرجان الإطفاء

الجهات المشتركة:

1 ـ وزارة الدفاع ـ (مديرية إطفاء الجيش). 2 ـ وزارة الداخلية ـ قطاع شؤون العمليات (الإدارة العامة للدفاع المدني). 3 ـ الرئاسة العامة للحرس الوطني (قيادة الإسناد ـ وحدة الإطفاء والإنقاذ). 4 ـ وزارة الصحة ـ إدارة الطوارئ الطبية. 5 ـ شركة نفط الكويت (مجموعة الأمن والإطفاء). 6 ـ شركة البترول الوطنية الكويتية (دائرة الأمن والإطفاء). 7 ـ شركة الهبدان للتجارة العامة والمقاولات. 8 ـ الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق (KFPA). 9 ـ فريق النادي العلمي للطيران الشراعي.

الجهات الراعية:

1 ـ مؤسسة البترول الكويتية (الراعي البلاتيني). 2 ـ شركة إيكويت للبتروكيماويات ـ إدارة الأمن والصحة والسلامة والبيئة (ذهبي). 3 ـ شركة المشروعات السياحية (ذهبي). 4 ـ بنك الكويت الدولي (فضي). 5 ـ شركة بحرة التجارية (فضي). 6 ـ مدرسة دسمان ثنائية اللغة. 7 ـ إدارة سوق شرق.

الرعاة الإعلاميون:

1 ـ جريدة «الأنباء».

2 ـ جريدة «القبس».

3 ـ جريدة «النهار».