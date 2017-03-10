مشاري المطيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة أصدرت قرارا بالإيقاف ستة أشهر بحق اثنين من مكاتب العمالة المنزلية المرخص لها بسبب مخالفتهما القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن عمليات البحث والتحريات التي قامت بها إدارة العمالة المنزلية التابعة لها كشفت أن بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها تقوم بالتعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة للمكاتب الوهمية، وأنها تتحايل على المواطنين والمقيمين وتسلمهم تلك العمالة مقابل مبالغ مالية للعمل مددا معينة على خلاف القانون.

وأشارت الإدارة إلى أن التعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة ممنوع وفقا للقانون 68/2015 المادة (24) فقرة (ث)، والقرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 مادة 16- ثانيا بند 4.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الجهود والحملات ضد مكاتب العمالة الوهمية وأيضا المكاتب المرخصة المخالفة للقانون.