إعداد: مؤمن المصري





قضت المحكمة التجارية برفض دعوى مطالبة مواطن بمبلغ 170 ألف دينار وقضت في الدعوى الفرعية بإلزام المدعي بدفع 1000 دينار للمدعى عليه.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين واختصم بها مواطنا آخر، مدعيا إصداره شيكا بقيمة 170 ألف دينار للمدعى عليه ولم يقم الأخير بسداد المبلغ.

وأمام المحكمة حضر المحامي أحمد الفيلكاوي عن المدعى عليه وقدم حافظة مستندات تؤكد أن موكله هو من يطالب المدعي بالمبلغ وليس العكس، وأن المدعي سدد المبلغ في وقت سابق، مطالبا برفض الدعوى.

وادعى الفيلكاوي فرعيا على المدعي مطالبا بتعويض موكله عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تكرار مقاضاة موكله من قبل المدعي والذي يعلم بعدم أحقيته في تلك المبالغ ويقصد الكيد والإضرار بالمدعى عليه.

واستجابت المحكمة للمحامي الفيلكاوي وقضت برفض الدعوى الاصلية من المدعي مع إلزام الأخير بتعويض المدعى عليه مبلغ 1000 دينار عن الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب الحزن والحسرة على كيدية اتهام المدعي.