إعداد: مؤمن المصري

قضت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية برفض دعوى خليجية وفي الدعوى الفرعية المقامة من الأب (المدعي فرعيا) بإثبات حضانته للأبناء وإلزام المدعى عليها أصليا تسليم الأبناء له مع المصروفات والمناسب من أتعاب المحاماة.

كان المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن مواطن كويتي قد تقدم بطلب إثبات حضانته عن أبنائه الثلاثة من مطلقته الإماراتية الجنسية المقيمين معها بدولة الإمارات المتحدة وذلك على سند مما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ردا على الدعوى التي أقامتها المدعى عليها بطلب إثبات حضانتها لأبنائه منها ونفقاتهم من تاريخ رفع الدعوى الشاملة للنفقة بنوعيها وأجرة مسكن حضانة وسائق وسيارة.

وقال الخشاب في بيان دعواه: إن المدعي فرعيا تزوج بالمدعى عليها (إماراتية الجنسية) بدولة الإمارات وأنجبت منه أبناءها الثلاثة إلا أنها رفضت الإقامة هي وأبناؤها معه أثناء قيام الزوجية بالكويت مما يهدر هذا التصرف كل حقوقها المقررة بقانون الأحوال الشخصية.

وأشـــار الخشـــاب بعد إصدار هذا الحكم بأن القضاء الكويتي لايزال شامخا ولايزال يسطر بحروف من نور أحكام عادلة تعيد الحقوق إلى أصحابها.