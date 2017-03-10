إعداد: مؤمن المصري - سعد الرشيدي

قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بالعقاب لشخص تم اتهامه بجلب مؤثرات عقلية بقصد التعاطي خلال قدومه عبر المطار، حيث عثر داخل حقيبته على 6 أقراص بكل قرص عشر كبسولات بواقع إجمالي عدد الحبوب المضبوطة 60 حبة من نوع ترامادول.

وبدوره، حضر المحامي عبدالرحمن الوطري عن المتهم ودفع بعدم دستورية جريمة التهريب الجمركي وانه ليس هناك جدية في الاتهام المسند ودفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش ومخالفتها لأسس القانون ونصوصه وطالب باستعمال منتهى الرأفة لحسن سير وسلوك المتهم وهذا ما استجابت له المحكمة.