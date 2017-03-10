عبدالله قنيص

تلقت زوجة في العقد الرابع من عمرها علقة ساخنة وكادت ان تسجل قضية لولا تلويح زوجها لها بأنه سوف يطلقها وهذا التهديد كان السبب الرئيسي في تراجع الزوجة عن استكمال إجراءات التقاضي رغم انها توجهت الى المستشفى وأحضرت تقريرا طبيا يشير الى ما تعرضت له.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنة اتصلت على عمليات الداخلية طالبة نجدتها من زوجها الذي ضربها فأغلقت الباب على نفسها.



ومضى المصدر بالقول: سارعت الدوريات إلى التوجه إلى موقع البلاغ بمحافظة حولي، وتبين من التحقيق أن الزوجة كانت برفقة صديقاتها وتأخرت وعادت إلى عش الزوجية فجرا ليقوم زوجها بضربها بشكل عنيف، وعليه تم إخراج الزوجة والطلب منها التوجه للعلاج وإرفاق تقرير طبي وبعد هذه الإجراءات تم الصلح بعد أن هددها الزوج بالطلاق.