محمد الدشيش
نفذ رجال الإدارة العامة للمرور بتعليمات من وكيل القطاع بالإنابة اللواء فهد الشويع وبإسناد من دوريات الأمن العام حملة موسعة على المدارس الثانوية في منطقة صباح الأحمد، وذلك عقب ورود شكاوى من مديري بعض المدارس عن تواجد شباب يستعرضون امام مدارسهم ومدارس الإناث، وعقب انتهاء الدراسة تم الاستعداد للحملة وتنفيذها صباح امس.
وأسفرت تلك الحملة عن تحرير عدد 28 مخالفة مرورية وحجز 3 مركبات لقيادتها من قبل أحداث ليست لديهم رخصة، وجرى حجز قائديها بمخفر صباح الأحمد تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة الأحداث لعدم حملهم رخصة قيادة نهائيا.