أحمد خميس

وضع وافد آسيوي في دائرة الاشتباه لأكثر من ساعتين حتى ثبت براءته من قصة سرقة مركبة، وبحسب مصدر أمني فإن إحدى الدوريات وعبر الحاسوب الذكي رصدت مركبة تبين ان لوحاتها مسجلة من الجهاز باعتبارها سيارة مسروقة، وذلك منذ 3 سنوات، ومضى المصدر بالقول: سارع رجال الدورية الى توقيف المركبة وتبين ان قائدها هندي، وعليه تم اقتياده الى المخفر، وفتح تحقيق معه حيث قال الوافد ان السيارة اشتراها من مكتب متخصص في بيع السيارات المستعملة في منطقة السالمية وذلك قبل عام ونصف العام.

وأضاف المصدر تمت إعادة التدقيق على المركبة ليتبين ان السيارة تعرضت للسرقة قبل 3 سنوات، تم العثور عليها وسلمت لصاحبها وحدث خطأ بأنه لم تقم «الداخلية» برفع السيارة من قائمة المركبات التي أصبحت غير مسروقة.