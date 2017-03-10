فرقة إطفاء صبحان وصلت إلى موقع الحريق في غضون 3 دقائق

محمد الجلاهمة

تمكنت فرق الادارة العامة للاطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مخازن وزارة الكهرباء الكائنة في منطقة صبحان.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء تلقت بلاغا ظهر امس باندلاع النيران في ساحة مكشوفة تابعة لوزارة الكهرباء مساحتها 8 آلاف متر مربع، احتلت نيران الحريق 250 مترا مربعا منها، ‏وعليه تم تحريك عدد 4 مراكز، اولها صبحان وثانيها مركز مبارك الكبير ومركز العارضية ومركز الإسناد، حيث ‏وصلت أول فرقة إطفاء وهي من مركز صبحان في غضون ثلاث دقائق بقيادة رئيس النوبة المقدم محمد المعيوف.

هذا، وباشرت فرق الإطفاء عملية مكافحة الحريق الذي نشب ‏في مستودع مكشوف ويحتوي على صناديق حديدية وكيبلات واثاث متنوع وملحقاته. وقامت فرق الإطفاء بتطويق منطقة الحادث لعدم انتشار النيران أو امتدادها الى المستودعات المجاورة دون ان تقع اي اصابات بشرية، واقتصرت الأضرار فقط على الماديات.

حضر الى موقع الحادث للإشراف والمتابعة على عملية مكافحة الحريق مدير اطفاء محافظة مبارك الكبير بالانابة المقدم محمد العيدان، و‏رئيس مركز اطفاء العارضية المقدم عثمان الوزق ‏ورئيس مركز اطفاء مبارك الكبير بالإنابة المقدم حسين الصفار.