محمد الدشيش

أحال رجال مباحث الأحمدي الى النيابة العامة مواطنا يبلغ من العمر 50 عاما لاتهامه بسرقة مركبات بقصد التعاطي وضبط المتهم بجرم السرقة المشهود خلال قيامه بتنفيذ إحدى سرقاته، وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات المباحث وخلال انتشارها في الأماكن التي تتواجد بها سيارات وتحديدا في ساحات بالأحمدي رصدت شخصا يقترب من إحدى المركبات وفي يده أداة حادة ولدى الاقتراب منه حاول الهرب ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه أدمن المواد المخدرة وجراء الادمان تعرض للفصل من العمل وسجن لعام ولم يجد مصدرا للدخل والانفاق على تعاطيه المواد المخدرة سوى كسر السيارات وسرقة ما بداخلها، وأقر بسرقة مركبات لا يستطيع حصرها، مشيرا الى ان بعض المركبات لا يجد فيها سوى مبالغ خردة لا تتعدى ربع الدينار ومركبات أخرى يجد فيها هواتف ومبالغ مالية كبيرة وانه يقوم ببيع الهواتف لمحل في منطقة المنقف بمبالغ زهيدة.