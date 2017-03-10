إعداد: أحمد خميس





سب مواطن في مشرف



اتهم مواطن يعمل في قسم البريد بوزارة المواصلات مواطنة بسبه واهانته، وافاد بأن الواقعة تمت في منطقة مشرف وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.





محتويات المركبة طارت في الضاحية



قدم مواطن بلاغا الى مخفر الفيحاء أفاد فيه بسرقة محتويات مركبته بعد كسر زجاجها الامامي وذلك خلال توقفها بجوار احدى مدارس ضاحية عبدالله السالم، وذكر أن اللص سرق محفظته وكان بداخلها رخصة قيادة وبطاقة مدنية و3 بطاقات بنكية، وسجلت قضية.





أصوات غريبة من الموبايل



أبلغت مواطنة مخفر الرميثية بتعرضها الى الاساءة بواسطة هاتف قدمت رقمه، وقالت ان المتصل يصدر اصواتا غريبة وتكرر ذلك اكثر من مرة وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.



بلاغ كاذب عن ذخائر



تلقت غرفة عمليات الداخلية بلاغا بالعثور على ذخائر في منطقة الصبية أسفل الجسر، وتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ حيث قام افرادها بتمشيط المنطقة ولم يعثروا على شيء.