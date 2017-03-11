هاني الظفيري

شهد طريق السالمي السريع حادث تصادم بين مركبتين خلف ٣ إصابات واتلف مركبتين وتم نقل المصابين إلى عناية مستشفى الجهراء ووصفــت حالتهــــم بالمستقرة.

وقال مصدر أمني: ان بلاغا ورد من مرتادي طريق السالمي إلى غرفة عمليات الداخلية يفيد بوجود حادث تصادم عنيف بين مركبة يابانية وأخرى أميركية، وعلى الفور انطلق رجال المرور والإطفاء حيث تم سحب المركبات فيما قام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى وكان في استقبالهم ضابط الارتباط ماجد الصليلي. وأضاف المصدر أن رجال المرور قاموا برفع مخطط الحادث لمعرفة المتسبب فيه.

على صعيد متصل، لقي مواطن مصرعه جراء انقلاب سيارته على طريق السالمي، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي. من جانب آخر، وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الدائري السادس ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.