أحمد خميس

أقدم لص على توجيه لكمة إلى وجه مواطن اثناء ممارسته رياضة المشي بالمكان المخصص لذلك في منطقة مشرف، وعليه تم نقل الشاب إلى المستشفى بعد العثور عليه ممددا في مكان الواقعة.

وقال مصدر أمني إن شاباً تقدم ببلاغ إلى رجال الأمن وأفاد بأنه اثناء ممارسته الرياضة فوجئ بشخص يوجه له لكمة مما تسبب له بكسر في أنفه وفقدان الوعي، وقام اللص بسرقة هاتفه النقال نوع ايفون 7 وتم تسجيل قضية وجار البحث عن الجاني.

ومن جانب آخر فقد تقدمت مواطنة ببلاغ ضد خادمتها الهندية متهمة إياها بسرقة مبلغ 1120 دينارا ووصفتها بـ «الحرامية» حيث تم تسجيل قضية في مخفر الزهراء.

..وضبط لصي «الخرفان» وبحوزتهما مخدرات وأدوات تعاط

محمد الدشيش

القت احدى دوريات مباحث الاحمدي القبض على شابين كانا بحالة غير طبيعية.

وكانت الدورية قد اشتبهت في مركبة يقودها شابان وخرجت من الطريق الرملي الى طريق الملك فهد السريع فاستوقفتها، وتبين ان قائدها ومرافقه بحالة غير طبيعية وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات، وكانت بالمركبة 9 خرفان وأدوات تخييم تبين أنها مسروقة من أحد المخيمات في المنطقة الجنوبية وتم تحويلهما إلى جهات الاختصاص.