هاني الظفيري

أخمد رجال إطفاء الجهراء الحرفي مركبة قام بإحراقها مجموعة من اللصوص بعد سرقتها وتحديدا بين منطقتي النسيم وتيماء.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد من المارة عن احتراق مركبة بجانب الكلية الجديدة التي تقع بين تيماء والنسيم وعليه توجه رجال الأمن ورجال الإطفاء إلى موقع المركبة، واتضح أن السيارة مسجل بحقها قضية سرقة وتم ندب رجال الادلة الجنائية، حيث قاموا برفع البصمات من المركبة لضبط الجناة الذين أشار المصدر الى أنهم قاموا بالاستهتار بها وحرقها عمدا للتخلص منها وعدم معرفتهم.



وقال مصدر أمني أن رجال المباحث شرعوا في البحث عن المتهمين الذين قاموا بسرقة المركبة عن طريق استدعاء مالكها ومحاولة الإمساك بأي دليل للإطاحة بهم.