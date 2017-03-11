مشاري المطيري

اجرت لجنة بيع المركبات والدراجات التابعة لوزارة الداخلية الاربعاء الماضي مزادا علنيا بقسم حجز المركبات في شركة هيئة النقل العام بمنطقة الشويخ، بيع خلاله عدد كبير من المركبات المحجوزة بمعرفة الادارة العامة للمرور.

وكانت الادارة قبل شهر من المزاد قد طالبت اصحاب المركبات بضرورة مراجعة لجنة البيع قبل اسبوعين من تاريخ المزاد، كذلك سمحت الادارة للراغبين في دخول المزاد بمراجعة الجراج لمعاينة المركبات.

يذكر ان المزاد شهد اقبالا واسعا سواء من تجار ومكاتب السيارات او المواطنين، وشهد بيع عدد كبير من المركبات، احداها لم يتجاوز السعر الذي استقر عليه 100 دينار.