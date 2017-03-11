عبدالله قنيص

أصيب مواطن بحالة اهتياج على طريق البلاجات بعد ان زاد بشرب الخمر التي لعبت برأسه حتى وصل الأمر به الى القيام باعتراض الناس بالطريق والتعدي عليهم أثناء مرورهم بالشارع والتلفظ عليهم بألفاظ نابية حتى ضاق بعضهم بهذه التصرفات.

وتم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية التي أرسلت إحدى دورياتها الأمنية على الفور الى مكان البلاغ، وعند وصول رجال الأمن تمت مشاهدة المواطن وهو يطيح بالناس الذين يفرون مــن أمامـه فزعا من تصرفاته غير اللائقة، وبعد ضبطــه تبين انه ثمل ولعبت به الخمر وتم اقتياده الى المخفر وحجـــزه وسجل ضده قضيــة ازعــاج النـــاس وهو سكران.