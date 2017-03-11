هاني الظفيري

شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن شخص قام بسرقة مركبة مواطن في تيماء بعد أن أوهمه بأنه سيشتريها، وزود المجني عليه رجال الأمن ببيانات الشخص وجار ضبطه.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد مساء أمس الأول إلى غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة عن طريق الحيلة وعندما توجهت دوريات النجدة إلى موقع البلاغ، أفاد المواطن بأن شخصا اتفق معه على فحص سيارته تاركا المركبة التي جاء بها لكي يطمئن بعدم الفرار من الموقع وبانتظاره نحو ساعتين لم يحضر، فتم الاستعلام عن مركبته واتضح أنه مسجل بحقها قضية سرقة، فتم سحب المركبة، وجار البحث عن الجاني.