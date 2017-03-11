محمد الدشيش

«أريد أن أبرئ ذمتي، لا اعرف من أين تأتي ابنتي بالمال ومع من تسهر، والأدهى انها تريد أن تستأجر شقة بمفردها رغم انها تعمل براتب لا يكفي لاستئجار ملحق، فكيف لها ان تقيم بشقة في الجابرية؟!».

بهذه الكلمات بدأ وافد اردني في سرد قصته مع ابنته البالغة من العمر ٢٩ عاما.



وقال الوافد: اعتادت ابنتي على العودة متأخرة وحينما أسألها تقول إنها كانت برفقة صديقات لها، ويوم امس الأول عادت نحو الواحدة بعد منتصف الليل وإزاء هذا الوضع المحرج أمام الجيران طلبت منها تفسيرا لهذا السلوك والعودة للبيت مبكرا، فإذا بها تقول لي: «أنا ما أبي اقعد وياك، وسوف أستأجر شقة وأقيم بها بمفردي».



هذا، وطلب الأب من رجال الأمن استدعاء الفتاة وإلزامها بأن توقع على تعهد بحسن التعامل معه، خاصة انه ناهز الستين عاما، أو أن يقوم رجال الأمن بإجراء آخر، وهــو إبعادها إداريــــا حتى لا تسبــب لــه مشاكــل تؤثـر على سمعته.