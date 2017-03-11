قام رجال المباحث في شؤون الإقامة إيقاف عدد من مكاتب العمالة المنزلية المرخص بسبب مخالفتها القانون بشأن العمالة المنزلية.
وأوضحت الإدارة أن عمليات البحث والتحريات التي قامت بها إدارة العمالة المنزلية التابعة لها كشفت أن بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها تقوم بالتعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة للمكاتب الوهمية، وأنها تتحايل على المواطنين والمقيمين وتسلمهم تلك العمالة مقابل مبالغ مالية للعمل مددا معينة بخلاف القانون.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الجهود والحملات ضد مكاتب العمالة الوهمية وأيضا المكاتب المرخصة المخالفة للقانون.