محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت تعليمات بمتابعة مجهولين يقومون بإرسال مسجات الى الهواتف بشكل عشوائي للترويج للمواد المخدرة، مشيرا الى ان الهواتف التي ترسل منها هذه المسجات تبين انها محلية- اي خطوط كويتية- دون ان يستبعد ان تكون الخطوط مسروقة او لوافدين غير متواجدين في البلاد.

وبحسب المصدر فإن تقريرا رفع الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسبوع الماضي من جهة رفيعة تضمنت ان هناك مواطنين ومقيمين تصلهم رسائل على هواتفهم سواء عبر الواتساب او الـ SMS يقول أصحابها ان لديهم شبو وحشيشا وحبوبا وانهم يقومون بتوصيل المخدرات المطلوبة «دليفري».

واشار المصدر الى ان هؤلاء الاشخاص لا يقومون بالرد على الاتصال وفقط يتلقون الاتصالات عبر الواتساب او الرسائل.

وأضاف المصدر: انه يبدو ان وراء هذه الرسائل تجار مخدرات حقيقيين، الا انه لم يوضح ما اذا كانت هذه المسجات تلقى تجاوبا ام لا، لافتا الى ان خطورة هذه الرسائل تأتي لكونها ترسل الى شرائح عمرية معينة ونساء. واشار الى ان مثل هذه الرسائل تعد تحريضا فاضحا على تعاطي المواد المخدرة بأنواعها، مؤكدا ان وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبقيادتها الجديدة المتمثلة في العميد بدر الغضوري لن تقف مكتوفة الايدي حيال هذا العبث.