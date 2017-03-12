بدء فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد اليوم

أمير زكي ـ هاني الظفيري

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي يبدأ اليوم الأحد تحت شعار «حياتك أمانة» هو مناسبة توعوية إرشادية توجيهية يهدف إلى إيضاح أبرز السلبيات المرورية التي تؤدي إلى المخالفات ووقوع الحوادث حماية للمواطنين والمقيمين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضحت الإدارة أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم وزارة الداخلية زيادة رسوم المخالفات المرورية بهذه المناسبة، عار عن الصحة تماما.. وفي حال أي تغيير لقيمة المخالفات المرورية لا يتم إلا وفق الأطر التشريعية ويتم الإعلان عنه فورا وفق حملات توعوية إرشادية للمواطنين والمقيمين من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.

وذكرت الإدارة أنه من باب حرص المؤسسة الأمنية على فتح صفحة جديدة مع قائدي المركبات أقامت معرضين في مجمعي «الأفنيوز» و«360» اعتبارا من اليوم ولمدة 6 ايام بهدف تسهيل فتح بلوك المخالفات المقفلة ما عدا المخالفات الجسيمة.

واهابت الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الأقاويل غير الصحيحة والتي لا تستقي معلوماتها من المصادر الموثوقة والمسؤولة.. مؤكدة حرصها الدائم على التواصل مع المواطنين والمقيمين، وتبيان ما التبس عليهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت اجهزة وزارة الداخلية قد نشرت اعتبارا من يوم امس عددا من الضباط وضباط الصف عند تقاطعات بعينها بحيث يقوم رجال الامن حال إغلاق الاشارة الضوئية بالتجول بين السيارات ورصد أي مخالفات مباشرة، خاصة المرتبطة بعدم ربط حزام الأمان او استخراج الهاتف النقال اثناء القيادة ومن ثم تحرير مخالفات مرورية مباشرة وشوهد في الساعة الثانية من بعد ظهر امس احدى هذه النقاط الأمنية او الحملات على طريق الدائري الثاني مقابل منطقة القادسية، حيث قام رجال الأمن بالتجول بين السيارات وسحب دفاتر مركبات بعض المخالفين.