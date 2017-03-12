هاني الظفيري

قدم مساعد المدير العام بالأدلة الجنائية العميد حماد العنزي وخبير المخدرات حيدر بوجبارة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية الذي عقد في الفترة من 5 ـ 8 مارس الجاري برعاية ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، عرضا لقضية المخدرات المصنعة وإدراجها بجداول المؤثرات العقلية وتصنيفاتها، وتاريخ هذه المخدرات وسهولة تهريبها وانتشارها نتيجة لعدم تجريم ذلك،كما اشتمل العرض على النتائج المأساوية لتعاطيها سواء على الصحة أو السلوك الإجرامي، وأخيرا اشتمل العرض على تحديد هذه المواد ومن خلال جدول لهذه المواد للمخدرات المصنعة «الكيميكال».

كانت وزارة الداخلية قد شاركت في المؤتمر بوفد ترأسه العميد العنزي وضم د.أسعد مهدي مدير ادارة الطب الشرعي والعقيد فيصل بورقبة مساعد مدير الخدمات والاستشاري حيدر بوجبارة رئيس قسم المخدرات.

واشتمل المؤتمر على عروض لأحدث علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي على مستوى العالم، وورش عمل عن كيفية التعامل مع الأزمات وطب الاسنان الجنائي وعلوم الباثولوجي وأحدث الطرق الفنية للبصمات الوراثية «الدي ان اي».