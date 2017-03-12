محمد الدشيش

توفي مواطن وأصيب 3 وافدين بينهم امرأتان في حادثي تصادم وقع على طريق المطار وشارع الخليج وكانت مركبتان يقود إحداهما مواطن والأخرى وافدة آسيوية قد تصادمتا فجر امس السبت على شارع الخليج مقابل منطقة الشعب البحري، ولقي المواطن مصرعه في الحال، فيما اصيبت الآسيوية وأخرى اسبانية كانت برفقتها بجروح بسيطة وتم علاجهما في موقع الحادث.



وعلى طريق المطار، وقع حادث تصادم بين مركبتين يقود احداهما باكستاني والثانية مصري مقابل شارع الصحافة، وهرع الى مكان الحادث دوريات النجدة والمرور ورجال الإسعاف الذين نقلوا الباكستاني الى المستشفى نتيجة اصابته بهبوط، وأحيلت القضية الى مخفر الشويخ الصناعية.

من جهة اخرى، أدخلت خادمة آسيوية العناية الفائقة في مستشفى الفروانية بعد اقدامها على محاولة الانتحار بقطع شرايين احدى يديها بمنطقة اشبيلية أمس الأول.



وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد من مواطن إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية بالواقعة، فهرعت على الفور دوريات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ وعند وصولهم شاهدوا خادمة آسيوية قطعت شرايين يدها بسكين مطبخ منزل مخدومها، وقام فنيو الطوارئ الطبية بإسعافها إلى مستشفى الفروانية وادخالها العناية الفائقة وبانتظار شفائها للتحقيق معها ومعرفة أسباب محاولة الانتحار.