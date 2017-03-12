مشاري المطيري

اوقف رجال مباحث الاحمدي شخصين وتم تحديد ثالث متواجد في التنفيذ تبين انهم شكلوا عصابة للسرقات، وكان مواطن قد تقدم الى اجهزة الداخلية وابلغ عن سرقة محتويات مخيمه الواقع بالدائري السابع حيث تم سرقة ماطور كهرباء وتم تسجيل قضية جنح الاحمدي (سرقة ماطور).



وبعد إجراء المزيد من البحث والتحري حول الواقعة وباستدعاء قوة مكتب مباحث الاحمدي وتشكيل فرقة لمتابعة القضية دلت مصادر سرية على وجود تشكيل عصابي يقوم بسرقة المولدات الكهربائية وبيعها وتفكيكها وأن المتهم الاول ع س م- غير كويتي مواليد 1998 هو مرتكب الواقعة وبتكثيف التحريات حوله تم ضبطه وبمواجهته بالتحريات أقر واعترف بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى مشابهة في أوقات متفرقة مع المتهم الخامس المتواجد حاليا بالسجن.

واعترف المتهم الاول على الثاني م س د ي - مصري مواليد 1987 في منطقة السالمية وتم ضبطه وأقر واعترف بشراء 6 مولدات اخرى من المتهمين الأول والخامس، وعثر بحوزته على ثلاثة منها فيما قام ببيع الاخرى الى أشخاص لا يعرف بياناتهم.

كذلك ارشد المتهم الأول إلى مكان تواجد المتهم الثالث م م ح- مصري مواليد 1979، فانتقلت قوة من المباحث إلى أحد المخازن التي يديرها في منطقة حولي تم ضبط 34 مولد كهربائي قام بتفكيك بعضها لبيعها قطع غيار، وأقر وأعترف المتهم الثالث بشراء المولدات الكهربائية من المتهمين الاول والخامس مع علمه بسرقتهم وبيعهم بسعر بخس، كما أقر واعترف المتهم الأول ايضا أن المتهم الرابع ب ع ع- عراقي مواليد 1998 قام بالاشتراك معه في واقعة سرقة المولد الكهربائي بالقضية رقم 2016 جنح الأحمدي وبتكثيف التحريات حوله تم ضبطه.