أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح عن فخره واعتزازه بمستوى أداء طلبة أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وطالبات معهد الشرطة النسائية، متمنيا لهن دوام التقدم والنجاح عقب التخرج والانخراط العملي في سلك الشرطة.



وكان الفريق م. الشيخ خالد الجراح قد شهد امس بروفة حفل تخريج الدفعة 43 من الطلبة الضباط والدفعة 28 من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة التاسعة من طالبات معهد الشرطة النسائية بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، للوقوف على مدى جاهزية الأكاديمية وغيرها من قطاعات الداخلية الأخرى للظهور بالمظهر المشرف امام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي تفضل برعاية وحضور حفل التخرج الذي يقام بعد غد الأربعاء.



وتأتي هذه الاستعدادات التي حضرها وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف في أعقاب سلسلة من العروض والتجارب التي جرت مسبقا للاستعداد والمشاركة والتجهيز للفقرات التي يتضمنها برنامج حفل التخرج.