محمد الجلاهمة

اقتيد شخصان، الأول كويتي والثاني من غير محددي الجنسية الى مخفر الرميثية على خلفية قضايا مرتبطة بتعاطي مواد مسكرة وحيازتها وتعريض حياة الآخرين للخطر بالسير عكس الاتجاه، بالاضافة الى تجاوز حدود السرعة وقيادة مركبة تحت تأثير السكر البين.

وبحسب مصدر أمني فان حملة للرادار أقيمت بالدائري الخامس على شارع عبدالكريم الخطابي ورصد الرادار مركبة يابانية تسير بسرعة فائقة على جانب الطريق فتم الطلب من قائدها التوقف ولكنه رفض وحاول الهرب وسار عكس السير لتتم مطاردة المركبة واجباره على التوقف وتبين انه كويتي من مواليد 1996 ومرافقه «بدون» مواليد 1997 وبحوزتهما زجاجة ماء صحة بها مواد يرجح انها مسكرة.