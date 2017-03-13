أحمد خميس

احتجز رقيب في نظارة مخفر سلوى بعد نزع ملابسه العسكرية، وذلك على خلفية قيامه بتصرفات مهينة لجهة عمله وسكره البيّن.



وبحسب مصدر أمني، فإن عدة بلاغات وردت الى عمليات الداخلية عن شخص بزيه العسكري يرقص في الشارع العام، مشيرا الى أن رجال الأمن كان لديهم اعتقاد للوهلة الاولى أن الشخص الراقص هو منتحل صفة رجل أمن وسارعوا الى موقع البلاغ، وكانت المفاجأة أن الشخص عسكري في وزارة الداخلية ويعمل في أحد المخافر وواقع تحت تأثير السكر.



وأشار المصدر الى أن بعض المارة وثقوا رقص العسكري، مشيرا الى أن رجال الأمن تأكد لهم أن العسكري وهو برتبة رقيب في حالة سكر بين وعثر بحوزته على بطل خمر، يشار الى أن العسكري كان يشغل صوت مذياع سيارته الخاصة المدنية وكان يرقص على صوت المذياع.