مؤمن المصري

قضت المحكمة الكلية بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحبس مواطن حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من الاتجار بالهيروين، كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم وآخر تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة هيروين ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية.

وجاء ذلك نتيجة لما قرره رقيب أول بدوريات النجدة من أنه أثناء تجواله بإحدى المناطـق الكويتية شاهد إحدى المركبات تتجاوز الإشارة الحمراء وحين قام باستيقافها تبين أن المتهمين بحالة غير طبيعية وبتفتيشهما وتفتيش السيارة وجدت المضبوطات المحرزة.

وأمام محكمة الجنايات حضر عن المتهم الأول المحامي د. خالد الكفيفة وترافع شفهيا وقدم مذكرة بدفاعه مشفوعة بحافظة مستندات دالة على إثبات براءة موكله فدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه وما تلاهما من إجراءات وما ترتب عليهما من آثار لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون.

ودفع الكفيفة بعدم صحة الاتهام وعدم توافر أركان الجريمة كما دفع بعدم جدية التحريات وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بأقوال شاهد الإثبات.