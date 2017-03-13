فتح تحقيق مع محام على خلفية قضايا مرتبطة بإهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

وبحسب مصدر أمـــني فإن نقيبا ورقيبا ورئيس تحقيق مخفر ميدان حولي اتهموا المحامي بالتلفظ بألفاظ غير لائقة وبصوت عال حيث رفض المحامي تقديم هويته لرئيس التحقيق أثناء تردده على المخفر.

وقال النقيب والرقيب إن المدعى عليه قاومهما ورفض الصعود الى الدورية وهددهما أمام أفراد الزام وتمت السيطرة عليه بالقوة الجبرية وسجلت قضية.

من جهة اخرى تقدم ملازم في وزارة الداخلية ببلاغ الى مخفر شرطة الاندلس وابلغ عن تعرضه للاهانة، وقال المبلغ انه اوقف مواطنا على خلفية مخالفة قواعد السير مقابل الافنيوز، وإذ بالمخالف يهينه ويستهزئ به على مرأى من أشخاص أبدوا استعدادهم للشهادة معه.