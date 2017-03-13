أحمد خميس

شرع رجال مباحث حولي في البحث عن مجهول سرق من وافد هندي 170 دينارا بصفة مباحث، الغريب ان المتهم لم يظهر للوافد ما يدل على انه رجل أمن، وبحسب مصدر أمني فإن هنديا من مواليد 1988 تقدم الى مخفر شرطة السالمية، وقال انه يقيم في منطقة الفنطاس وخلال توجهه الى مسكنه أوقفه مجهول، وقال له انه رجل مباحث وطلب ان يسلمه ما بحوزته حيث قام الوافد بتسليمه حافظة بها 170 دينارا ليقوم الجاني بأخذها والهرب الى جهة غير معلومة.

من جهة اخرى، تقدمت مواطنة من مواليد 1972 الى مخفر شرطة السالمية، وأبلغت عن تعرضها لسرقة 590 دينارا من مركبتها، وسجلت قضية سرقة ضد مجهول.

في سياق آخر، أبلغ مواطن مخفر النقرة بتعرضه لخيانة أمانة من قبل وافد مصري، وقال انه تسلم منه مبالغ نقدية بقيمة 270 دينارا، بالإضافة الى شيك بقيمة 1170 دينارا، وذلك لتسديد رسوم قضائية تابعة لمكتب شركة لتحصيل الاموال يملكها المواطن، لكنه لم يسدد المبالغ المذكورة ولم يسلم الشيك، وسجلت قضية.