محمد الدشيش

ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مدينا بأن يؤدي للمدعي الدائن مبلغ 10 آلاف دينار والمصروفات 100 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وذلك على سند انه طالبه بالدين بموجب اقرار وتعهد رسمي بالسداد وذلك لامتناعه بالسداد رغم محاولاته الودية بذلك، وعليه تقدم لاستصدار امر اداء الا انه رفض الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه.

وترافع امام المحكمة دفاع المدعي المحامي محمد القطان واثبت خلال دفاعه ان الالتزام لا يترتب في ذمة الشخص الا بإقراره او بدليل يحتاج به وان الاصل في الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه عملا بالمادة الاولى من قانون الاثبات.