محمد الجلاهمة

اقسم بالله السيارة دفعت قيمتها بالكامل وزوجتي لم تدفع منها فلسا واحدا وانا مستعد ان اقسم وزوجتي بفعل الشيء نفسه، واذا اقسمت فأنا على اتم الاستعداد ان اعطي لها السيارة واعطي لها سيارة اخرى».

هكذا قال مواطن خلال التحقيقات معه. وكانت مواطنة تقدمت الى المخفر وابلغت بأن خلافا وقع بينها وبين زوجها الذي سرق سيارتها موديل 2017، وازاء البلاغ تم الاتصال على الزوج والذي حضر واكد ان السيارة حلاله.

من جهة اخرى، تقدم مواطن الى مخفر شرطة الفحيحيل وابلغ عن تعرض ابنته المواطنة من مواليد 1996 للخطف بالحيلة من قبل زوجها، وقال الاب ان هناك خلافات بين ابنته وزوجها واثر الخلاف عادت الفتاة الى منزل والدها قبل 3 اشهر، واذ بزوجها يأتي الى المنزل ويخطفها، واعرب عن مخاوفه من تعرض ابنته للاذى خاصة ان هاتفها اغلق منذ 48 ساعة.