٭ اتهم مواطن في بلاغ قدمه إلى مخفر الاندلس شخصا من غير محددي الجنسية بتهديده بإلحاق الضرر به، وقال المواطن ان المدعى عليه كان بحالة غير طبيعية، وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.

٭ أبلغت مواطنة متقاعدة تسكن في منطقة السرة مخفر الزهراء بتعرضها للإهانة والسب من قبل امرأة قدمت بياناتها وذلك خلال تواجدها في مركز الرؤية.

٭ قدم مواطن يعمل محاميا بلاغا اتهم فيه مواطنة بالنصب والاحتيال على موكله المواطن، وقال ان المدعي أعطى المدعى عليها مبلغ 10 آلاف دينار لإقامة مشروع صالون نسائي، فاستولت على المبلغ.

٭ أبلغت لبنانية مخفر ميناء عبدالله بخطف ابنها، موضحة ان لديها حكما بحضانته واتهمت طليقها المواطن بارتكاب جريمة الخطف، وقدمت رقم هاتفه، وتم الاتصال به لكنه لم يرد، وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية.

٭ اتهم مواطن قائد مركبة بالاعتداء عليه، وقال المواطن في بلاغ الى مخفر الفنطاس انه لا يعرف المعتدي وقدم رقم المركبة.