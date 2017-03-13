مؤمن المصري

أقام المحامي زيد الخباز بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح دعوى قضائية طالب فيها بإخلاء «شبرة» الأندلس والمطالبة بمبلغ 101.200 ألف دينار قيمة الإيجارات الشهرية المستحقة وما يستجد حتى تمام الإخلاء.

وقال الخباز في دعواه إن عقد الاستثمار بين الاتحاد الكويتي للمزارعين والمستثمر مؤرخ بتاريخ 19/ 3/ 2016، والمستثمر يستثمر بسطات في منفذ الاتحاد التسويقي في منطقة الأندلس وعددها 65 بسطة، وذلك لاستغلالها في نشاط بيع الخضار والفاكهة، وذلك نظير مقابل استثمار بمبلغ 7820 دينارا كويتيا شهريا.

كما تضمن العقد استغلال المستثمر لعدد 30 مخزنا مقابل إيجار شهري بمبلغ 1050 دينارا كويتيا شهريا بالإضافة إلى مصاريف النظافة للبسطات بقيمة 330 دينارا كويتيا شهريا طول مدة العقد ليكون إجمالي المبالغ المستحقة شهريا في ذمة المستثمر عن عقد الاستثمار المحرر بينه وبين الطالب هو مبلغ 9200 دينارا كويتيا شهريا.