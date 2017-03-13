أحمد خميس

أحيل مواطن من مواليد 1993 الى النيابة العامة في قضية قد تصل عقوبتها الى الحبس المؤبد، فيما أحيلت خليجية من مواليد 1998 الى الطب الشرعي لتوثيق الاعتداء الذي وقع عليها.

وبحسب مصدر أمني، فإن الخليجية عادت الى أسرتها بعد تغيب دام لـ 3 أيام، وقامت أسرة الفتاة باصطحابها الى مخفر المنطقة، وبإخضاع الفتاة للتحقيق قالت إنها تعرفت على شاب وسيم عبر وسائل التواصل وأعجبت به وهو أيضا بادلها الشعور واتفقا على فترة تعارف يعقبها زواج، مشيرة الى أن الشاب طلب منها أن ترافقه الى وليمة عشاء، حيث اصطحبها بدلا من المطعم الى شقة واعتدى عليها، وتم القبض على الشاب الذي نفى في بداية الأمر، إلا أن رجال المباحث حددوا له تفاصيل شقته التي وقعت فيها جريمة الاعتداء حسبما أفادت به الفتاة ليعترف بما نسب اليه.

على صعيد آخر تقدم مواطن إلى مخفر شرطة بيان وأبلغ عن أن حارس بناية بنغلاديشي الجنسية اعترض خادمته الفلبينية وصدر عنه بحقها فعل فاضح إذ لمس أجزاء حساسة من جسدها وسجلت قضية هتك عرض أنثى.