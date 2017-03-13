85 شخصاً معظمهم من الشباب لقوا مصرعهم في حوادث المرور نتيجة عدم الانتباه والانشغال بالهاتف النقال





أمير زكي ـ هاني الظفيري

نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن يكون قطاع المرور رفع مؤخرا دراسة بشأن زيادة قيمة المخالفات المرورية، مؤكدا أن مثل هذا المشروع لم يتم رفعه من قبله، ولكن ربما تكون هناك دراسة بهذا الخصوص قد رفعت عبر وكلاء مساعدين آخرين.

وقال الشويع عقب حفل افتتاح أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «حياتك أمانة» في نادي ضباط الشرطة أمس بحضور قيادات الداخلية والوفود الخليجية: إن أي زيادة في قيمة العقوبات المرورية يتحتم معها أن يرفع إلى إدارة الفتوى والتشريع والتي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق برفعه إلى السلطة التشريعية لاتخاذ ما يلزم من إجراء إلى الجهات المعنية، ولكن حتى هذه اللحظة لا صحة لرفع قيمة المخالفات المرورية حيث إنها كما هي بلا اختلاف.



وأوضح أن قانون استخراج رخص السوق للوافدين لم يرفع أي مقترح بتعديله، مشيرا إلى أن ضوابط استخراج الرخص جيدة وقلصت كثيرا من حصول غير المستحقين عليها وهو ما يؤثر على الانسيابية والازدحامات، لافتا إلى أن من تنطبق عليهم الشروط بإمكانهم التوجه مباشرة إلى إدارات المرور بمحافظات الكويت الستة دون الحاجة إلى العودة لمكتب الوكيل، حيث إن هناك تعليمات باستقبال الطلبات والتأكد من انطباق أو عدم انطباق الشروط عليهم ومن ثم اعتمادها أو رفضها.



وأشار الشويع الى أن من يراجع مكتب الوكيل هم من يرغبون في عملية استبدال رخص القيادة، وهذه شريحة محددة بالقانون كالأطباء والمستشارين إلى آخره وفق ما جاء في نص القرار، موضحا أن معظم الحوادث في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقع بسبب عدم الانتباه، لذلك يجب على قائد المركبة المحافظة على حياته وحياة الآخرين من خلال التقيد بالقواعد والقوانين المرورية، لافتا الى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تقوم بحملات توعوية إرشادية للمواطنين والمقيمين بشكل مستمر.



وقال الشويع إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم وزارة الداخلية زيادة قيمة المخالفات المرورية بهذه المناسبة عار عن الصحة تماما ولا يوجد أي تقليص للعقوبات المرورية أو تشديدها، مبينا أنهم في أسبوع المرور الخليجي يتم استغلاله لتوعية قائدي المركبات وليس رقابيا أو تشديدا لذلك فوجود الإعلام من صحافة وتلفزيون هو سبب نجاح انطلاق أسابيع المرور السابقة.



وأضاف الشويع أن جميع المخالفات الجسيمة سيتم رفع البلوك عنها في معظم الإدارات وسنقوم بافتتاح مركزين لفتح البلوك في مجمعي الأفنيوز و360، مشيرا إلى أنه منذ أول يناير الماضي وحتى يومنا هذا لقي 85 شخصا مصرعه جراء حوادث المرور ومعظمهم من الشباب، وبعد التحقيق يتضح أن أسباب الحادث هي عدم الانتباه والانشغال بالهاتف النقال وعدم استخدام حزام الأمان.



وأكد الشويع أن المخالفات التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 3000 مخالفة مطلع السنة وبعد التوعية تقلصت هذه المخالفات حتى وصلت إلى 500 مخالفة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق بالتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية المتمثلة بالمرور والأمن العام والنجدة والمباحث تم من خلالها حجز العديد من المركبات التي قام المستهترون بالاستهتار والرعونة في شارع النجاشي بمنطقة تيماء الأسابيع الماضية وحجز المركبات لمدة شهرين.من جهته، قال ممثل وفد المملكة العربية السعودية العقيد بدر الشمري ان مثل هذه الفعاليات من شأنها الارتقاء بمستوى مستخدمي الطريق توعويا من خلال الشعارات المختلفة التي تظهر بوضوح المخالفات المرورية التي تؤدي إلى الحوادث الجسيمة، موضحا أن قواعد المرور متقاربة جدا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وأسبوع المرور يسعى للتوحيد بين القوانين المعمولة بها بجميع دول الخليج العربي، معربا عن شكره وتقديره للكويت على حفاوة الاستقبال.



يذكر ان أسبوع المرور الخليجي لهذا العام بدأ في وقت مبكر يوم امس بتوزيع الدوريات على تقاطعات الدائري الأول حيث تم توزيع البروشورات التوعوية على قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين. وتستمر فعالياته حتى السبت المقبل.

جولة في غرفتي العمليات والتحكم

أعقب حفل الافتتاح جولة للوفود المشاركة في الإدارة العامة للمرور شملت غرفة العمليات وغرفة التحكم، حيث تعرفوا على الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة في تنظيم المرور وضمان انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق في أنحاء الكويت، بالإضافة إلى جهود الإدارة في سبيل إنجاح أسبوع المرور الخليجي.

ويعكس شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام دعوة لتضافر جميع الجهود من أجل الحد من حوادث الطرق وما ينجم عنها من خسائر جسيمة في الأرواح. كما تهدف الفعاليات إلى تبادل الخبرات في مجال المرور بين دول مجلس التعاون الخليجي.

فتح بلوك المخالفات المقفلة

افتتح مساء أمس الاحد حفل معرض أسبوع المرور الخليجي 2017 الذي تنظمه الإدارة العامة للمرور بمجمع الافنيوز بمشاركة العديد من الجهات مثل الطوارئ الطبية وإدارات المرور المختلفة وإدارة نظم المعلومات والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني. ويقام معرض مماثل بمجمع 360. ويستقبل المعرضان رواد المجمعين من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، حتى السبت المقبل، بهدف تسهيل فتح بلوك المخالفات المقفلة ما عدا المخالفات الجسيمة.



كما يتضمن المعرضان اختبارات القيادة النظرية وتقديم شرح حول مهام وعمل الإدارة العامة للمرور.