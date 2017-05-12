ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في مكتبه صباح امس اجتماعا تنسيقيا بين وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاوي ومدير إدارة الرسوم القضائية فاضل الشمري.

حيث رحب الفريق الدوسري في بداية الاجتماع بالحضور، موضحا ان هذا الاجتماع يأتي بهدف التنسيق فيما يتعلق بالقضايا التي تحتاج لمتابعة وتعاون بين الوزارتين.

كما ناقش المجتمعون طريقة تفعيل آلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة واتخاذ القرارات بشأن تنفيذ الأحكام والتنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل عن طريق الربط الآلي من اجل مرونة تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي نهاية الاجتماع أعرب الفريق الدوسري عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في هذا المجال، متمنيا ان تستمر هذه الجهود من أجل حفظ الأمن في ربوع البلاد.