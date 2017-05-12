هاني الظفيري

لحقت إصابات خفيفة بشاب إثر اصطدام مركبته الأميركية بسور مدرسة في منطقة الرقة، وتسبب الحادث في تعرض سور المدرسة لتلفيات، كما تعرضت المركبة الى تلفيات خطيرة، هذا ولعب توقيت الحادث دورا في عدم وجود مارة أو طلاب داخل المدرسة.

يذكر أن عددا من حسابات التواصل نشرت عدة صور للحادث.

من جهة اخرى، لقي وافد مصري مصرعه وأصيب مرافقه في انقلاب مركبة على طريق العبدلي كيلو ٤٣.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ انقلاب وإصابة وتبين ان المتوفى يدعى (ف.ص) مصري الجنسية مواليد ١٩٨٩ أسفر الحادث عن اصابة مرافقه، مصري الجنسية مواليد 1988.