هاني الظفيري

7 مخالفات مرورية جسيمة حررت في مخالفة واحدة لشاب كويتي في العقد الثاني من عمره، حسب ما قاله مصدر امني لـ «الأنباء» مشيرا الى ان المخالفات المرورية التي حررت للشاب كانت: عكس السير، وقيادة مركبة منتهية التأمين، قيادة مركبة مخالفة لشروط الامن والمتانة، قيادة مركبة دون لوحة، والاستهتار والرعونة، وتعريض حياة الآخرين للخطر وعدم ارتداء حزام الأمان.

هذا، وعن امر مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح تمت احالة المركبة الى كراج الحجز.

وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية من مواطن قال في البلاغ ان هناك مركبة رياضية قديمة مدون عليها «استوت» يسير قائدها بها برعونة واستهتار وعلى الفور توجهت دورية ورصدت المركبة تسير عكس السير ليتم توقيفها بعد مطاردة.