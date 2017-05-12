إعداد: عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات أمس حكما بالحبس 10 سنوات لشاب (بدون ) أقدم على خطف آسيويين بالحيلة. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه أقدم على خطف المجني عليهما إلى منطقة كبد بقصد سرقتهما.

ومن جهة اخرى، نظرت محكمة الجنايات أمس دعوى متهم فيها مواطن بقتل آخر من خلال ضربه بمطرقة، وقررت إرجاءها إلى 18 من مايو الجاري للاطلاع والمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن اتهمته بأنه في يوم 13 من شهر يناير الماضي ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن ضرب المجني عليه بمطرقة على رأسه أردته قتيلا على الفور، وذلك بسبب مشاكل شخصية فيما بينهما.