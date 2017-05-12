إعداد: عبدالكريم أحمد

نظرت محكمة الجنايات أمس دعوى تتهم بها مقيمة لبنانية تبلغ 40 عاما بضرب وقتل والدتها البالغة 61 عاما، وقررت حجزها للحكم يوم 22 يونيو المقبل.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة بتهمة قتل والدتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك خلال شهر سبتمبر من العام الماضي داخل مسكنهما في منطقة كيفان.

وكانت المتهمة قد أبلغت عن وفاة والدتها طبيعيا، وعند رفع الجثة تبين من خلال المعاينة والتحريات وجود شبهة جنائية بالواقعة، وبتكثيف التحريات اعترفت المتهمة بإقدامها على ضرب والدتها بعنف بسبب خلافات عائلية، ومنها امتناعها عن زيارة قبر والدها الذي تحبه كثيرا، غير أنها أنكرت تهمة القتل العمد، لافتة إلى أنها لم تقصد إزهاق روح والدتها.