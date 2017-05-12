أحمد خميس

تمكن رجال مباحث الجهراء من ضبط مواطن اتهم بارتكاب عدة جرائم تتعلق بسلب وافدين في منطقتي النعيم وتيماء، فيما قال مصدر امني

لـ «الأنباء» ان وافدا هنديا يعمل «ميكانيكي» تحامل على نفسه واستطاع ان يدلي بأقوال حول مركبة الجاني مكنت اجهزة المباحث من ضبطه، اذ حدد المجني عليه ارقام مركبة المتهم بشكل دقيق ونوعها، نظرا لكون المجني عليه يعمل في احد الكراجات ما كان السبب في ضبطه.

وبحسب مصدر امني فإن وافدا هنديا يدعى «فينود كومار» تقدم الى مخفر شرطة تيماء واتهم شخصا مجهولا بالاعتداء عليه بالضرب وسلبه هاتفه ومبلغا ماليا وحدد أوصاف مركبة الجاني، وأن الواقعة حدثت في منطقة تيماء، وفور ان ادلى المجني عليه بإفاداته استطاع رجال المباحث تحديد محل إقامة المتهم وتبين انه كويتي ليتم ضبطه وعرضه على المجني عليه في طابور عرض ليتعرف عليه، كما رصدت آثار على المتهم نتيجة الشجار والعراك مع المجني عليه، وبالتحقيق معه اعترف المواطن بأنه ارتكب عدة جرائم مماثلة، مشيرا الى ان الوافدين يخشون من يرتدي الملابس الوطنية وهو يستغل هذه الجزئية في ارتكاب جرائمه في سلب الوافدين.