هاني الظفيري

اقتيد مواطن ووافدة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، فيما قال مصدر امني ان الوافدة ولدى سؤالها عن السبب وراء خروجها برفقة المواطن في اعلى بناية قالت كنا في سهرة عيد ميلاد ولكنها سرعان ما قالت كنا في سهرة خاصة، لاسيما بعد ان طلب منها ان ترشد رجال الامن عن مكان الشقة التي يقام فيها عيد الميلاد، وبحسب مصدر امني فإن رجال الامن اقاموا حملة اسفل احدى البنايات المشبوهة والتي ورد بشأنها بلاغ عن ارتيادها من قبل نساء ورجال يخرجون في حالة غير طبيعية في الغالب، حيث تم رصد سيدة ورجل يخرجان من البناية وفي حالة غير طبيعية بالمرة، حيث تم توقيفهما وتبين ان السيدة عربية الجنسية والشخص الذي برفقتها مواطن شاب وعثر معه على سيجارة بها مادة مخدرة الى جانب قطعتين من مادة الحشيش، ولدى تفتيش حقيبة الوافدة عثر معها على كيسين بهما اثار مواد مخدرة، واعترف الرجل والسيدة بأنهما كان يمضيان سهرة خاصة في شقة تعود لصديق الموقوف.