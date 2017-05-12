محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط آسيوي بحوزته كيلوغرام من مادة الهيرويين المخدرة مهربة في طرد بريدي.

وأوضحت انه استمرارا للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط ومتابعة مهربي المخدرات ومروجيها فقد وردت معلومات عن قيام المتهم بجلب الهيروين إلى البلاد من إحدى الدول الآسيوية عن طريق إحدى شركات الشحن الجوي، وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لضبط المتهم بناء على الإذن القانوني، وعند قدومه لتسلم الطرد تم ضبطه وبتفتيش الطرد تم العثور على كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل ماكينة لتبريد المياه، وبالتحقيق مع المتهم أقر بأنه يقوم بجلب المواد المخدرة إلى البلاد تمهيدا لتوزيعها على مروجي المواد المخدرة.

هذا، وقد تمت إحالته والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور حيث جهة الاختصاص.