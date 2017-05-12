محمد الجلاهمة

انتقل فنيون من الادلة الجنائية الى منطقة المقوع لرفع الآثار من على 3 مركبات لموظفين في شركة نفطية ابلغ اصحابها عن سرقتها، فيما اكتفى شخصان من الثلاثة الذين ابلغوا العمليات باستكمال اجراءات القضية ورفض الثالث نظرا لأن خسائره اقتصرت على كسر الزجاج الخلفي.

وتبين من معاينة المركبات الثلاث ان اللصوص استخدم الاسلوب ذاته، اذ قام بكسر الجامات الخلفية باستخدام آلة حادة هشمت الزجاج تماما.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا يدعى «أ.خ» من مواليد 1991 سجل في مخفر الاحمدي قضية حملت عنوان «سرقة عن طريق تحطيم حرز» برقم 26/2017 وتصنيف جنايات الاحمدي، حيث بين انه اثناء خروجه من الدوام في الاحمدي عند دوار المقوع شاهد كسرا في الزجاج الخلفي للمركبة يسار، وتبين سرقة شنطة اسعافات اولية وطفاية الحريق من مركبته الرباعية موديل 2007.

اما القضية الثانية فحملت العنوان نفسه برقم 27/2017 وتصنيف جنايات الاحمدي، وقال المبلغ وهو مواطن يدعى «ن.ج» انه اثناء خروجه من الدوام عند دوار المقوع شاهد كسرا في الزجاج الخلفي يسار لمركبته نوع صالون موديل 2017، وتبين سرقة لابتوب وآيباد ومبلغ 300 دينار ونظارتين شمسية وطبية، وتم الاتصال على وكيل النيابة في القضيتين السابقتين فلاح الرشيدي الذي امر بتسجيل القضيتين واحالتهما للنيابة.

من جهة اخرى وفي بلاغ قدمه خليجي لمخفر الواحة، اتهم مجهولا بحرق مركبته الفارهة، وافاد الخليجي بأن مركبته كانت متوقفة داخل الاسطبلات واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

في سياق آخر، ابلغ وافد سوري مخفر الفنطاس عن سرقة مركبتين يملكهما، الاولى يابانية والاخرى اميركية، وقال ان المركبتين سرقتا من امام منزله بمنطقة المهبولة ولم يتهم احدا.

من جهة اخرى، اتهم شخص من فئة غير محددي الجنسية عمته وصديقتها بسبه وقذفه وإتلاف مركبته.

وكان البدون قد تقدم ببلاغ إلى مخفر القيروان واتهم عمته وصديقتها بتعمد إتلاف مركبته بتحطيم «الكبوت» بعصا ضخمة، كما قامتا بسبه وإهانته دون أسباب.

وأحيل البلاغ الى جهات الاختصاص تمهيدا لاستدعاء العمة وصديقتها للتحقيق معهما فيما هو منسوب اليهما.