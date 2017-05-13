هانى الظفيري

اخلى رجال الاطفاء سكان 8 طوابق في عمارة بمنطقة الفروانية بعد اندلاع حريق ظهر اول من امس الخميس في السرداب نظرا لانتشار الدخان بسرعة هائلة، كان بلاغ بالحريق قد ورد الى غرفة العمليات، فتم توجيه فرق إطفاء مركزي الفروانية والعارضية بقيادة المقدم عبدالرحمن البصيري والمقدم بدر الكندري وبعد الوصول الى الموقع تبين أن السرداب يستخدم كمنجرة ويحتوي على أخشاب واسفنج وأصباغ وهي مواد سريعة الاشتعال، ما جعل أعمدة الدخان تنتشر في الطوابق العلوية بسرعة كبيرة، فقام رجال الإطفاء بعمليات الإخلاء والإنقاذ، حيث كان هناك عدد من الأشخاص محتجزين في المصعد بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتم إخراجهم وإخلاء العمارة بالكامل، وتمت عملية مكافحة الحريق وإخماده دون وقوع أي اصابات بشرية.

وفتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقا لمعرفة اسباب الحادث وملابساته، كما تم استدعاء ضابط ادارة وقاية محافظة الفروانية لعمل اللازم تجاه المخالفات التي وجدت في الموقع.

من جهة اخرى، شب حريق في مركبة على الدائري السابع بعد جسر الصليبية، وتلقت غرفة عمليات الإطفاء بلاغا بذلك فتم توجه فرقة اطفاء الصليبية التي تمكنت من اخماد النيران التي التهمت المركبة، فيما اصيب قائدها بإصابات استلزمت علاجه في مواقع الحادث.