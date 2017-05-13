هاني الظفيري

فجعت الكويت في ساعة متأخرة من مساء الخميس بوفاة 4 مواطنين من عائلة العويهان إلى جانب إصابات حرجة ومتوسطة لآخرين وذلك إثر حادث مروع في شارع الخليج العربي.

وفتحت «الداخلية» تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، فيما قام رجال الإطفاء بجهود كبيرة في التعامل مع الحادث.

وبحسب مصدر أمني، فإن الحادث نتج عن تصادم سباعي لمركبات من بينها مركبة كانت تقل أفرادا من العائلة والتي تهشمت ما تسبب في وقوع وفيات.

بيانات المصابين والوفيات

1. عبدالله حمد العويهان (١٩) سنة - حالته مستقرة

2. وليد خالد العويهان (٢١) سنة - اصابات

3. مجهول الهوية - اصابات

4. حمد ناصر العويهان (٨) سنوات - وفاة

5. راكان ناصر العويهان (٦) سنوات - اصابات

6. سعود حمد العويهان (٧) سنوات - اصابات

7. سلمان حمد العويهان (٩) سنوات - اصابات

8. طلال حمد العويهان (١٦) سنة - وفاة

9. عبدالرحمن حمد العويهان (١٤) سنة - وفاة

10. انور خالد العويهان (٨) سنوات - اصابات



من المركبة الاخرى

1. ضاري فاضل يوسف كمال - كويتي - اصابات