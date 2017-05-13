«الداخلية» حريصة على ضرورة ترسيخ مبدأ الثواب ومكافأة المجد





بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ م.خالد الجراح الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تكريم المتميزين من منتسبيها وضرورة ترسيخ مبدأ الثواب ومكافأة المجد ليكون ذلك حافزا على مزيد من العطاء، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي بحضور مدير عام الادارة العامة لأمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد ومساعد مدير عام الادارة العامة لأمن الموانئ العقيد عاطف الحبشي ومساعد مدير عام الادارة العامة لأمن المطار العقيد عيسى الفيلكاوي بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والمدنيين التابعين لعدد من الادارات العامة التابعة لقطاع امن المنافذ وذلك لجهودهم المتميزة التي بذلوها، ونشاطهم الملحوظ في اداء عملهم.

وهنأ اللواء العوضي في كلمته المكرمين وشكرهم على تحملهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في العمل معبرا عن ثقته في اخوانه رجال قطاع المنافذ قائلا لهم ان هذا التكريم سيكون دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح الوطن وابنائه، واثنى اللواء العوضي على جهود المكرمين وحرصهم على الارتقاء بمستوى ادائهم في العمل متمنيا لهم دوام التوفيق.

وأكد العوضي أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريم المتميزين من منتسبيها وضرورة ترسيخ مبدأ الثواب ومكافأة المجد ليكون ذلك حافزا من العطاء وسيكون معنويا وماديا بشكل دوري ليكون دافعا لزملائهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطنهم الحبيب.

كما طالبهم بالاستمرار في هذا الاداء المميز للحفاظ على امن وسلامة الوطن.

حضر التكريم عدد من مديري الادارات ومساعديهم بقطاع أمن المنافذ.