اختتمت الإدارة العامة للإطفاء اول من أمس الخميس الدورة الثانية للقيادة الوسطى لإدارة الحوادث البحرية، والتي أقيمت تحت رعاية مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، وشارك فيها عدد من ضباط دول مجلس التعاون الخليجي والجهات العسكرية بالكويت، وقام نائب المدير العام لقطاع المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج التدريبي.

وقال مدير إدارة الإطفاء البحري المقدم بدر فالح الكدم: اختتمنا اليوم الدورة الثانية وهي دورة مختصة للقيادات الوسطي لإدارة الحوادث البحرية، وتم اختيار القيادات الوسطى كونها هي التي تتواصل مع القيادات العليا لوضع القرارات المناسب الذي تصدر بناء على المعلومات التي جمعتها القيادات الوسطى للقيادة العليا تمهيدا لإصدار القرار الذي يعالج الحوادث ويخفف من حجمها.

يذكر ان إدارة الإطفاء البحري الكويتية هي المركز الدولي الإقليمي للإطفاء والإنقاذ البحري بعد ان تم اعتمادها من قبل المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في عام ٢٠١٥.

وأقيمت الدورة الأولى في عام ٢٠١٥ وشارك فيها ممثلون عن ١٥ دولة من مختلف دول العالم، أما الدورة الثانية فقد خصصت لدول مجلس التعاون الخليجي والجهات العسكرية الكويتية، وتلقى المتدرب فيها كل ما يلزم لنجاح القيادة الوسطى بإدارة الحوادث البحرية الكبرى للسيطرة على الحوادث بأقل الأضرار وأسرع وقت ممكن.