احمد خميس

وفاة مصري وإصابة آخر في انقلاب

توفي وافد مصري وأصيب آخر، وكلاهما يعملان بإحدى الشركات البترولية في حادث انقلاب مركبة، وتم توجيه دوريات الأمن الى موقع البلاغ، وأحيلت جثة المتوفى الى الطب الشرعي، فيما نقل المصاب الى مستشفى نفط الكويت.

إخماد نيران التهمت شقة بالكامل

أخمد رجال إطفاء مركز السالمية حريقا شب في شقة سكنية بالطابق الخامس من بناية بشارع أبو ذر الغفاري، ورغم تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق لكن ألسنة اللهب التهمت الشقة بالكامل، فيما تم اسعاف السكان الذين أصيبوا بالاختناق.

سرقة 3 مركبات في خيطان

أبلغت مواطنة ستينية مخفر خيطان بسرقة 3 مركبات تملكها، وقالت ان السيارات الثلاث كانت متوقفة في ساحة ترابية مقابل أحد الأسواق الشعبية الشهيرة، ولم تتهم أحدا.

سرقة لوحات مركبة تابعة لـ «الداخلية»

أبلغ سائق هندي يعمل بوزارة الداخلية بسرقة لوحات مركبة كانت في حوزته، وقال انها كانت متوقفة في ساحة ترابية مقابل منزله.

الهاتف طار من فوق الرف

اتهمت مواطنة مجهولا بسرقة هاتفها النقال خلال وجودها في فرع جمعية المنطقة، وقالت في بلاغ قدمته الى مخفر فهد الأحمد انها كانت برفقة ابنها، وتركت هاتفها فوق أحد الأرفف لكنه اختفى.